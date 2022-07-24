Alpay Özalan'ın hedef aldığı Akşener'in danışmanı: 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'
AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Partili Fatih Demirkol'u 2015'te yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla hedef aldı. Demirkol, buna karşılık ilgili paylaşımı o dönemki partisi MHP'nin desteğiyle yaptığını söyledi.
TBMM İdare Amiri ve AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni danışmanı Fatih Demirkol'u 2015'te yaptığı bir sosyal medya paylaşımı üzerinden hedef aldı.
AKP'li Özalan, sözkonusu dönemde, Demirkol'un FETÖ'nün kapatılan yayın organı STV'yle ilgili Twitter hesabından "#STVyeKarartma" şeklindeki etiket çalışmasına katılarak yaptığı "Diktatör iş başında Stv yapılan karatmayı kınıyorum. Basın özgürdür" paylaşımını hatırlattı.
Özalan, paylaşımında "Meral Akşener'in yeni danışmanının paylaşımı şaşırtmadı! Genel Başkanı Meral Akşener'den hiç farkı yok" diye yazdı.
"GENEL MERKEZ DESTEKLEMİŞTİ"
Demirkol, bunun üzerine Özalan'a bir yanıt verdi. O tarihte Tokat MHP İl Başkanı olduğunu belirten İYİ Partili isim, Özalan'a Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a göndermede bulunarak şöyle seslendi:
"Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki bu twit MHP Genel Merkezinin desteklediği bir TAG çalışmasıydı. Biz o gün o tavrı gösteren MHP ile daha sonra hesaplaşarak İYİ Partiyi kurduk. Siz de MHP ortak oldunuz!!!"
Editörün notu: İlgili sosyal medya paylaşımları olduğu gibi aktarılmıştır, imla ve anlam bozuklukları paylaşım sahiplerine aittir.
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