AKP'li Alpay Özalan'ın arkasındaki tabloda 'fikir hırsızlığı' yapıldığı ortaya çıktı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:04

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef aldığı videoda fon olarak kullandığı tablonun 'fikir hırsızlığı' olduğu ortaya çıktı. Sanatçı Levent Kazak ise Özalan'ın paylaşımında arkasında yer alan tabloyu incelediğini, tablonun orjinalinin Avusturyalı resssam Friedrich Gauermann'a ait olduğunu ancak Özalan'ın paylaşımında yer alan tablodaki kadınlara başörtüsü eklendiğini açıkladı.

Kazak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Siyasal islam algoritmasının şaşmazlığına inancımdan üşenmedim ve aradım; resmin orijinali şu, ressamı friedrich gauermann, Avusturyalı. Alpay Özalan'ın arkasındaki resim ise orijinaline sadece iki başörtüsü eklenerek yapılmış bir fikir hırsızlığı ürünü. Böyle başa böyle gazâ."