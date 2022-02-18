AKP'li Alpay Özalan'ın hedefinde Tarkan var: 'Trolleşmiş bir şarkıcı'
Tarkan'ın, 'Geççek' ismi verilen yeni şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı dinleyicilerle buluştu. Şarkı, sözleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken; Tarkan, iktidara yakın isimlerin hedefi oldu. Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan AKP'li Alpay Özalan, "Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar" ifadelerini kullandı.
Aylar öncesinden yeni teklisi için çalışmalara başladığını duyuran ünlü sanatçı Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı Geççek, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de ilk defa yayımlandı. YouTube'da paylaşılan ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.
Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden ise tam not aldı.
AKP’Lİ ÖZALAN TARKAN’I HEDEF ALDI
‘Geççek’ gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin bir paylaşım da AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan geldi.
Tarkan için “Trolleşmiş bir şarkıcı” ifadelerini kullanan Özalan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
“Zavallı muhalefetin içler acısı hali... Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar.”
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