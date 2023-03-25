Altı general hakkında 'olmayan suçtan' hapis cezası verildi, karar tepki çekti: Balyoz'da kumpas sürüyor

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, aralarında Çetin Doğan’ın da bulunduğu 7 kişiye verilen beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülen Balyoz davası sonuçlandı. Mahkeme, Doğan’ı, “suç için anlaşma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından yeniden görülen Balyoz davasında, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015’te 236 sanığın beraatına karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı emekli general sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’ın beraatının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek karara itiraz etti. 229 sanık hakkındaki beraat onanırken 7 sanık hakkındaki beraat kararı bozuldu. Anadolu 4. ACM’de 7 sanığın yeniden yargılandığı davada dün karar açıklandı.

Çetin Doğan “suç için anlaşma” suçundan 6 yıl 8 ay, Behzat Balta aynı suçtan 5 yıl 10 ay, sanıklar Mehmet Kaya Varol ile İhsan Balabanlı 5 yıl 5 ay, sanıklar Erdal Akyazan ile Emin Küçükkılıç da yine aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki dava da düşürüldü. Oyçokluğuyla alınan karara bir üye hâkim muhalefet şerhi düştü.

‘TARİH TEKERRÜR ETTİ’

Kararı temyize götüreceklerini söyleyen Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, “Balyoz davasında tarih tekerrür etti. Sanıklar hakkında alt sınırdan uzaklaşıldı; lehe hükümler ve zamanaşımı süreleri göz ardı edilerek mahkumiyet kararı verildi. Bu karara, muhalif kalan Üye hâkim “onurlu duruşu” ile tarihe geçerken diğerlerinin nasıl anılacağı malumunuz. Kararları hukuki değil, siyasidir” dedi.

‘BU NEFRET BİTMEYECEK Mİ?’

Verilen hapis cezasını Cumhuriyet’e değerlendiren Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan ise “Son 13 yılın yaklaşık 7 yılı hapislerde geçti. Daha önce Balyoz’da görev alan hâkim ve savcıların FETÖ’cü olduğu ve bu davanın da FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkmıştı. Sonrasında ‘Yargıdan FETÖ’yü temizledik’ dediler ama aynı yöntemlerle aynı hukuksuzluk devam ediyor. Belgelerin sahte olduğu ortadayken verilen bu karar izah edilemez. Cumhuriyetten, Atatürk’ten, laik hukuk devletinden yana olan kişilere süren bu nefret ne zaman bitecek?” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEYE BİR GÜN ADALET GELECEK’



Verilen karara tepkiler şöyle:

Gazetemizin yazarı emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: Altı kişi için olmayan suçtan oyçokluğu ile mahkûmiyet kararı çıktı. Muhalif üye suç oluşmamış olduğunu belirterek şerh koydu. Ülkeye bir gün adalet gelecek, bu davayı sürdürenler utanacak.

Emekli Deniz Kurmay Albay ve SAT Komandosu Ali Türkşen: 20 yıllık iktidarın, kırıp dökerek, yakıp yıkarak gidişinin bir örneği daha. 13 sene önce FETÖ-AKP işbirliğiyle başlatılan Balyoz kumpasının geldiği son nokta, bir ülkenin hukuk elden giderse ne olacağının açık bir göstergesidir.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Balyoz davası emperyalizm emrindeki FETÖ ve işbirlikçi kadroların yürüttüğü tarihimizin en karanlık utanç ve kumpas davasıdır. Sadece milli orduyu değil adaleti de tasfiyeyi amaçlamıştır. Kumpaslar sürüyor.