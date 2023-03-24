Son dakika... Balyoz kumpasında Çetin Doğan dahil 7 kişiye hapis cezası

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:42

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 13:06

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Balyoz kumpasında yeniden yapılan yargılamada, Emekli Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKAT ERSÖZ: 'TARİH TEKERRÜR ETTİ'

Kararın ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Avukat Hüseyin Ersöz, "Balyoz Davası’nda tarih tekerrür etti. Sanıklar hakkında alt sınırdan uzaklaşıldı; lehe hükümler ve zamanaşımı süreleri gözardı edilerek mahkumiyet kararı verildi. Bu karara, muhalif kalan üye hakim 'onurlu duruşu' ile tarihe geçerken, diğerlerinin nasıl anılacağı malumunuz" dedi.

Ersöz şöyle devam etti:

"Karar temyize tabii fakat Yargıtay’ın Bozma İlamına uyumlu karar veren mahkemenin, mahkumiyet Kararı hakkında Yargıtay’ın ne yönde karar vereceğini kestirmek güç değil. Ülkemiz bir gün yine hukuk devleti olursa, bu karar da yüksek yargıdan dönecektir."

Karar temyize tabii fakat Yargıtay’ın Bozma İlamına uyumlu karar veren Mahkemenin, Mahkumiyet Kararı hakkında Yargıtay’ın ne yönde karar vereceğini kestirmek güç değil. Ülkemiz birgün yine Hukuk Devleti olursa, bu Karar da yüksek yargıdan dönecektir. #BalyozDavası #ÇetinDoğan pic.twitter.com/gC8feW0cLG — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) March 24, 2023

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 kişinin, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusunda bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde Çetin Doğan ve bir kısım kişilerin, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, "Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri" kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "Suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, yargılama aşamasında ölen Metin Yavuz Yalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesini talep etmişti.