Altı muhalefet partisinden, 'imza yetkisi' tartışmaları için 'kriz yok' mesajı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 05:43

6’lı masanın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreciyle ilgili önerilerini açıklamaya başlaması ve artık cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu ele almaya başlayacağını duyurması üzerine siyaset kulisleri hareketlendi.

HDP’nin de kendi cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını söylemesi, “Muhalefet, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne yapacak” sorusunu gündeme getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Cumhurbaşkanı ister içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar” sözleri ile “Cumhurbaşkanı aldığımız kararları kabul etmezse kriz çıkar. Seçimler yenilenir” açıklamasını yapması da muhalefetin geçiş süreciyle ilgili önerdiği yönetim şekline ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

6 partinin kurmayları tüm bu tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: "SEÇİMİ İLK TURDA ALACAĞIZ"

CHP kurmayları, HDP’nin kendi adayını çıkarmak istemesini “normal” karşılıyor. CHP’de “HDP’nin kendi ittifakı var. Bu nedenle kendi adayını çıkartması da çok normal. Ama onların aday çıkartması, onların seçmeninden oy alamayacağımız anlamına gelmez. Bu seçimin ilk turda biteceğini, üç aday çıksa bile 13. cumhurbaşkanının altılı masanın adayı olacağını düşünüyoruz. HDP’nin aday çıkartması masanın dışında bir konu” yorumları yapılıyor. Davutoğlu’nun “Kriz çıkar” açıklamasına da değinen CHP kaynakları, “Biz zaten kriz çıkmaması için şimdiden ortak program, geçiş süreci yol haritası gibi çalışmaları açıklıyoruz. Bunları şimdiden çalıştıktan sonra niye kriz çıksın?” değerlendirmesinde bulunuyor.

GELECEK PARTİSİ: "HDP MASAYI ETKİLEMEZ"

Gelecek Partisi kaynakları da cumhurbaşkanı adayının yüksek bir ihtimalle 6 liderden biri olacağını söyleyerek “Biz de bu 6 liderden biri yetkilerini masada oturan genel başkanlarla paylaşacağını söylüyoruz. Bunda yanlış olan ne? Cumhurbaşkanı her konu hakkında elbette izin istemeyecek. Ama yönetimde ortak akıl kullanılacak” diyor. “Bir kriz çıksa bile bugüne kadar nasıl çözdüysek yine öyle çözeceğiz” diyen Gelecek Partililer, HDP’nin aday çıkarması konusuna ilişkin de Davutoğlu’nun, “Masayı etkilemez” sözlerini yineliyor.

SAADET PARTİSİ: "İZİN İSTEMESİ DOĞRU OLMAZ"

Saadet Partisi kaynakları, Davutoğlu’nun imza yetkisi açıklamasıyla ilgili, netleşmiş bir karar alınmadığını söylüyor. Bu konuda 30 Ocak’ın beklenmesi gerektiğini söyleyen kaynaklar, “Cumhurbaşkanının hareket ederken izin alması gibi bir durum zaten doğru olmaz. Bunu önermeyiz. 6 partinin ortaklaştığı program netleştikten sonra 30 Ocak’ta açıklanmış olacak. Ondan sonra insanlar ne önerdiğimizi görmüş olacak. Şu anda tek tek sorular üzerinden yorumlar yapılmış oluyor” diyor.

İYİ PARTİ: "MASANIN KARARI DEĞİL"

İYİ Parti kaynakları “Davutoğlu’nun önerisinin kendi önerisi olduğunu ve 6’lı masada yönetim şekline yönelik böyle bir karar alınmadığını” belirtiyor. Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanı dışında anayasada imza yetkisi olan yok. Bunun dışında bir yöntem doğru değil. Türkiye’nin ortak akılla yönetileceğini biz de söylüyoruz. Bunun yöntemi de 30 Ocak’ta açıklanacak” değerlendirmesini yapıyor. Öte yandan, tüm partiler, geçiş sürecinde nasıl bir yönetim önerdikleri sorulduğunda, 30 Ocak’ı işaret ediyor.

DEMOKRAT PARTİ: "HALKI DAVUL GİBİ GÖRÜYORLAR"

Demokrat Parti kurmayları ise Davutoğlu’nun “imza yetkisi” açıklamasına ilişkin, “Masada geçiş süreciyle ilgili farklı görüşler vardı. 6’lı masanın asıl yol haritası 30 Ocak’ta açıklanacak. Her parti kendi içinde bir yorum yapıyor. Asıl durum 30 Ocak’ta netleşmiş olacak” değerlendirmesini yaparken her partinin hükümet programı konusunda da farklı öneriler sunduğu anımsatılıyor. Demokrat Parti kaynakları, “6’lı masanın ruhu zaten farklı önerilerin bir araya gelmesinden oluşuyor. 30 Ocak’ta hepimizin hazırladığı ortak programı herkes görmüş olacak. İktidardan gelen eleştirileri görüyoruz. Onlar vatandaşı davul, kendilerini tokmak olarak gördükleri için diyorlar ki ‘Bir davul altı tokmakla çalınmaz’. Demokraside halk ile yöneticiler arasında davul, tokmak ilişkisi yoktur. Biz eline tokmağı alanın yurttaşa davula vurur gibi vurduğu tek adam rejimini eleştiriyoruz. Demokrasi içinde de ülkeyi uzlaşıyla yöneteciğimizi, tek adam çıkartmayacağımızı söylüyoruz. Bunun detaylarını da 30 Ocak’ta paylaşacağız” görüşü dile getiriliyor.