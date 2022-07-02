Altılı masa altıncı kez yarın toplanıyor

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle kurulan 6’lı masa yarın altıncı kez bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde buluşacak. “Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi” adı verilen toplantıda liderler, önceki beş buluşmadan farklı olarak saat 14.00’te, öğle yemeğinde bir araya gelecek. Bu değişikliğin, “toplantıların uzun sürmesi ve bildiri yayımının geç saate kalması” nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

AĞUSTOSA KALDI

Toplantıda liderlerin, Erdoğan’ın açıkladığı “üçüncü kez adaylığı” ve bunun ardından kamuoyunda başlayan “aday olup olamayacağı tartışmalarını” değerlendirmesi bekleniyor. Liderlerin bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı ve bir “söylem birliği oluşturacağı” dile getiriliyor. Edinilen bilgiye göre, iktidar kanadından 6’lı masaya yönelen “adayınızı açıklayın baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına” da üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi’nde karar verilecek. Toplantının ardından liderler “bir aday açıklamayacak”, “aday belirleme süreci” ağustos ayında Saadet Partisi’nde yapılacak yedinci zirvenin gündeminde olacak.

KADIN DAYANIŞMASI

Zirvede kurulacak sofrada, geçimini evde yemek yaparak sağlayan kadınların lezzetleri yer alacak. İYİ Parti lideri Akşener’in “kadın dayanışması” talimatıyla alınan bu karar, liderler için yemek hazırlayacak kadınların bütçesine de katkı sağlayacak.