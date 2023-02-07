Son dakika... Altılı masa toplantısı ertelendi
Son dakika haberi... 13 Şubat’ta yapılması planlanan Millet İttifakı’nın 12'nci toplantısı, deprem faciası nedeniyle ertelendi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 13 Şubat'ta yapacağı toplantı da ertelendi.
Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, “13 Şubat tarihli Saadet Partimizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı Toplantısı tehir edilmiştir” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
- İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
- 'Depremzede başının çaresine bakmalı...'
- 'Neye gülüyorsun sen!'
- Enkaz altında kalan AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı
- TKP'den çok sert açıklama: Susalım dedik ama...
- Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti
- 'Hatay haritadan silindi'
- Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması