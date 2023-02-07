Son dakika... Altılı masa toplantısı ertelendi

Son dakika haberi... 13 Şubat’ta yapılması planlanan Millet İttifakı’nın 12'nci toplantısı, deprem faciası nedeniyle ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 17:51
Son dakika... Altılı masa toplantısı ertelendi
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 13 Şubat'ta yapacağı toplantı da ertelendi.

Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, “13 Şubat tarihli Saadet Partimizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı Toplantısı tehir edilmiştir” denildi.

 


altılı masa altılı masa toplantısı

İlgili Haberler

Altılı masa İzmir buluşması için komisyon kurulacak

Altılı masa İzmir buluşması için komisyon kurulacak
Bakan Varank: Bizim yaptıklarımıza altılı masanın hayalleri bile erişemez

Bakan Varank: Bizim yaptıklarımıza altılı masanın hayalleri bile erişemez
Altılı masanın ‘Batıcı’ dış politikası

Altılı masanın ‘Batıcı’ dış politikası

En Çok Okunan Haberler