Son dakika... Altılı masa toplantısı ertelendi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 17:51

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:05

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 13 Şubat'ta yapacağı toplantı da ertelendi.

Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, “13 Şubat tarihli Saadet Partimizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı Toplantısı tehir edilmiştir” denildi.