Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Millet İttifakı ortaklarından CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu makamında ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:43
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 

CHP'den yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun parti genel merkezine yaptığı ziyarette Kılıçdaroğlu ile bir süre görüştüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları, 13 Şubat Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecekti. 

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından Millet İttifakı liderleri, deprem bölgesini ziyaret etti. 13 Şubat’taki toplantısı bu nedenle ertelendiği açıklanmıştı.

ALTILI MASA DEPREM GÜNDEMİ İLE TOPLANACAK

Saadet Partisi, liderler zirvesinin, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü deprem gündemi ile yapılacağını duyurdu.


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