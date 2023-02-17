Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:43

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:44

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun parti genel merkezine yaptığı ziyarette Kılıçdaroğlu ile bir süre görüştüğü belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı. pic.twitter.com/1TX2iZg4xW — CHP Fotoğraf Servisi ???? (@CHPfotograf) February 17, 2023

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları, 13 Şubat Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecekti.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından Millet İttifakı liderleri, deprem bölgesini ziyaret etti. 13 Şubat’taki toplantısı bu nedenle ertelendiği açıklanmıştı.

ALTILI MASA DEPREM GÜNDEMİ İLE TOPLANACAK

Saadet Partisi, liderler zirvesinin, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü deprem gündemi ile yapılacağını duyurdu.