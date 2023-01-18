Altılı masanın ortak adayı şubat ayında belli olacak
6’lı masada, 81 ilde kamuoyu yoklaması yapacak olan milletvekili komisyonu için isim istendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak’ta yapılacak 6’lı masa toplantısının hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda “Altı partinin milletvekili adaylarının dağılımı, incelemesi, pazarlıkların yürütülmesi” amacıyla komisyon kurulacak. İYİ Parti, bu amaçla “partilerden komisyonda görev alacak isimlerin bildirilmesini” istedi. Komisyona “teşkilattan sorumlu başkan yardımcılarının katılması” bekleniyor.
İTTİFAK PUSULASI
Komisyon, 81 ilde kamuoyu yoklamaları yaparak altı partinin durumunu ortaya koyacak. Elde edilen veriler ışığında “ittifak pusulası altında oluşturulacak listeler ve hangi parti adaylarının hangi listeden aday gösterileceği, baraj sorunu olan partilere seçilebilecek kaç milletvekili kontenjanı verileceği” saptanacak. 26 Ocak’ta yapılacak toplantıda “ortak politika metni” de liderlerin değerlendirilmesine sunulacak. 30 Ocak’ta da üzerinde uzlaşılan metin kamuoyuyla paylaşılacak.
MEKÂN DEĞİŞİKLİĞİ
6’lı masanın ortak metninin açıklanacağı etkinlikte mekân değişikliğine gidildi. Bu kez önceki açıklamaların yapıldığı Bilkent Konferans Merkezi yerine izleyici alanı daha geniş olan Atatürk Spor Salonu seçildi. Son toplantıda bildiride yer verilmesine karşın 6’lı masa, ortak aday müzakeresine başlamadı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, öncelik “Ortak politika metni ve yol haritası”na verilecek. Metinlerin “ortak adayın sınırlarını da belirleyeceği” gerekçesiyle adayın seçilmesi bir sonraki safhaya bırakıldı.
‘GÖRÜŞ AYRILIĞI’ BİTMEDİ
Kulislere yansıyan bir diğer bilgiye göre, “İYİ Parti ile CHP arasında aday konusundaki görüş ayrılığı” giderilemedi. Söz konusu “müzakerelerin dondurulduğu” belirtilirken “şubatta ortak aday konusunun yoğun şekilde tartışılması” bekleniyor.
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