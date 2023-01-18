Sosyalist Güç Birliği'nden 'anayasa teklifi' açıklaması: Ana muhalefet partisinin sunduğu laiklik karşıtı teklif fırsata çevrildi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 16:21

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 16:21

Devrim Hareketi, SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi ve Türkiye Komünist Partisi'nin kurucu bileşeni olduğu Sosyalist Güç Birliği, AKP’nin Anayasa değişikliği teklifine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Ankara'daki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, "AKP’nin Anayasa Teklifi Eşitlik ve Laiklik İlkelerine Aykırıdır, Kabul Edilemez" yapılan açıklamayı Sosyalist Güç Birliği adına Prof. Dr. Oğuz Oyan okudu.

"Anamuhalefet partisinin Ekim 2022’de Anayasa’nın 2. maddesini ayaklar altına alarak TBMM’ye sunduğu laiklik karşıtı üç maddelik 'başörtüsü teklifi', iktidar tarafından fırsata çevrilerek bir Anayasa değişikliğine dönüştürülmektedir" denilen açıklamada, "AKP, Aralık ayında MHP ve BBP’nin desteğiyle TBMM’ye sunduğu ve 19 Ocak 2023’te TBMM Anayasa Komisyonu’na sunacağı bu değişiklik önerisiyle bir yandan Anayasa’yı seçim hesaplarına alet etmeye ve karşısındaki muhalefeti dağıtmaya çalışmakta öte yandan laikliğin tasfiyesini ve aile kavramını daha dar bir kalıba sokmayı hedeflemektedir” ifadeleri kullanıldI.

Teklifin, Anayasa’nın dini kurallara göre bir içerikle düzenlenmesi anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, “Anayasa’nın laiklik ilkesine temelden aykırıdır. Laik bir devlette pozitif hukuk kurallarının dayanağı dini inançlar olamaz. Laikliğin anayasal düzlemde teminatı olan 2. maddenin etrafından dolaşılmasına izin verilemez” vurgusu yapıldı.

Muhalefetin ‘başörtüsü’ teklifiyle açtığı yolun AKP tarafından bir de aileyi dinsel referanslarla tanımlamak için kullanılmak istendiği belirtilen açıklamada, Önerilen düzenlemenin hem mevcut Anayasa’ya hem de uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna değinen Oyan, “AKP’nin bu teklifi, Anayasa metnine dini referansların yerleştirilmesi ve Cumhuriyet’in temel niteliklerinden olan laiklik ilkesinin işlevsizleştirilmesi girişiminden başka bir şey değildir” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu çağrıyla tamamlandı:

"Ülkeyi anayasasız yöneten, hukuku kendi siyasi aparatı haline getirmiş bir iktidarla anayasa yapılamaz. Eşitlik ve laikliğin tasfiyesi anlamına gelen bu Anayasa değişikliği önerisi toptan reddedilmelidir. AKP’nin değirmenine su taşımaya son verilmeli, AKP kendi kirli oyunuyla baş başa bırakılmalıdır.

Sosyalist Güç Birliği olarak laiklik ve eşitlik ilkelerini zedelemeye yönelik her türlü girişimi reddediyoruz. Meydanı gericilikle yarışa girenlere bırakmayacağımızı ilan ediyor; laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke için tüm halkımızı mücadeleye çağırıyoruz."