Altılı masayı görmediler, Erdoğan'ın konuşmasına bağlandılar
Altılı masanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni açıkladığı sunum, bazı kanalların canlı yayında yer bulamadı. Sözkonusu kanallar bunun yerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İSEDAK konuşmasına bağlandı.
CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan altı siyasi partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi kamuoyuna tanıtıldı.
Tanıtımda altılı masanın Türkiye vizyonunu ortaya koyan yeni anayasa çalışması, partilerin temsilcileri tarafından açıklandı. Bu sırada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısının açılış konuşmasını yapıyordu.
Habertürk TV, A Haber, CNN Türk, TRT Haber gibi televizyon kanalları bunun üzerine Erdoğan'ın konuşmasına bağlandı. Altılı masanın kamuoyunun merakla beklediği yeni anayasa sunumu ise bu kanalların ekranlarında yer bulamadı.
Alıtlı masanın yeni anayasa çalışmasını canlı yayınında yer verenler yalnızca Halk TV, TELE 1 ve KRT TV oldu.
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