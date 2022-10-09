Erdoğan'ın sürekli izlediği iki kanalı açıkladı: 'Hemen en yakın çalışma arkadaşını çağırıp düzelttiriyor'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma odasında iki televizyon olduğu ve sürekli A Haber ile TV24'ü takip ettiği öne sürüldü. Erdoğan'ın bazı alt yazıları beğenmeyerek yayına müdahale ettiği de belirtiliyor.
Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan köşe yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde sürekli olarak izlediği televizyon kanallarına yer verdi.
Bozkurt'un aktardığına göre Erdoğan'ın çalışma ofisinde iki tane televizyon bulunuyor ve bunlarda iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber ile TV24 kanalları sürekli olarak açık oluyor.
Bozkurt'un yazısında ilgili bölüm şöyle:
- Reuters iktidar medyasının işleyişini yazdı geçtiğimiz günlerde. Hayli de tartışıldı. Onlardan haftalar önce ben yazmıştım bu sistemi. Sadece haber üretimi ve sunumu olarak değil kadrolaşma sistemiyle birlikte. Bu sistem halen işliyor. Hatta ben görmedim ama anlatanların yalancısıyım, Erdoğan'ın çalışma ofisinde kocaman (gerçekten kocamanmış) 2 adet televizyon var ve bunlarda sürekli olarak A haber ile TV24 açık. Ve bunları çok dikkatli izliyor.
- Bazen alt yazılarda geçen haberlerin ifade edilişini beğenmiyor ve hemen (burada "Ekonomist Erdoğan" yazımın başına gelen erişim engellinin tekrarlanmaması için isim vermeyeceğim) en yakın çalışma arkadaşını çağırıyor. Kendisine göre doğru olan ifadeyi söyleyerek kanalın aranarak düzeltilmesini istiyor. Ve alt yazıdaki ifade düzeltiliyor. Aynı zamanda genel yayın yönetmeni yani. Abdulkadir Selvi'ye canlı yayında verdiği talimat bir işleyişin rutini."
İlgili Haberler
- CHP'li Özgür Özel tepki gösterip A Haber'in sorusunu cevaplamadı: 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- A Haber yurttaşın aklıyla dalga geçti: En ucuz benzin Türkiye'deymiş...
- Kemal Kılıçdaroğlu videoyu paylaştı, AKP'li isimler A Haber'de sıraya girdi
- Erdoğan'ın 'Gereğini yapıyor' sözlerine, Ahmet Hakan'dan yanıt
-
Video Haberler
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
- Otomobile çarpan hafif ticari araç fırın girdi
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Ünlü oyuncu feci kazada hayatını kaybetti
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Yağmur gibi... Akaryakıtta yeni zam yolda
- Netflix’in yeni dizisi, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
- Seçim güvenliği için alarm zilleri
- 'Kimin malını çöp yapıyorsun?'
- 'Kayıt altına aldığım 5 ölüm vardı!'
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- 'Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir'