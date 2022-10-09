Erdoğan'ın sürekli izlediği iki kanalı açıkladı: 'Hemen en yakın çalışma arkadaşını çağırıp düzelttiriyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma odasında iki televizyon olduğu ve sürekli A Haber ile TV24'ü takip ettiği öne sürüldü. Erdoğan'ın bazı alt yazıları beğenmeyerek yayına müdahale ettiği de belirtiliyor.

09 Ekim 2022 Pazar, 10:38
Erdoğan'ın sürekli izlediği iki kanalı açıkladı: 'Hemen en yakın çalışma arkadaşını çağırıp düzelttiriyor'
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Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan köşe yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde sürekli olarak izlediği televizyon kanallarına yer verdi.

Bozkurt'un aktardığına göre Erdoğan'ın çalışma ofisinde iki tane televizyon bulunuyor ve bunlarda iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber ile TV24 kanalları sürekli olarak açık oluyor.

Bozkurt'un yazısında ilgili bölüm şöyle:

  • Reuters iktidar medyasının işleyişini yazdı geçtiğimiz günlerde. Hayli de tartışıldı. Onlardan haftalar önce ben yazmıştım bu sistemi. Sadece haber üretimi ve sunumu olarak değil kadrolaşma sistemiyle birlikte. Bu sistem halen işliyor. Hatta ben görmedim ama anlatanların yalancısıyım, Erdoğan'ın çalışma ofisinde kocaman (gerçekten kocamanmış) 2 adet televizyon var ve bunlarda sürekli olarak A haber ile TV24 açık. Ve bunları çok dikkatli izliyor.
  • Bazen alt yazılarda geçen haberlerin ifade edilişini beğenmiyor ve hemen (burada "Ekonomist Erdoğan" yazımın başına gelen erişim engellinin tekrarlanmaması için isim vermeyeceğim) en yakın çalışma arkadaşını çağırıyor. Kendisine göre doğru olan ifadeyi söyleyerek kanalın aranarak düzeltilmesini istiyor. Ve alt yazıdaki ifade düzeltiliyor. Aynı zamanda genel yayın yönetmeni yani. Abdulkadir Selvi'ye canlı yayında verdiği talimat bir işleyişin rutini."

 


Recep Tayyip Erdoğan Sedat Bozkurt

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