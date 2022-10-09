Erdoğan'ın sürekli izlediği iki kanalı açıkladı: 'Hemen en yakın çalışma arkadaşını çağırıp düzelttiriyor'

09 Ekim 2022 Pazar, 10:38

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan köşe yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde sürekli olarak izlediği televizyon kanallarına yer verdi.

Bozkurt'un aktardığına göre Erdoğan'ın çalışma ofisinde iki tane televizyon bulunuyor ve bunlarda iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber ile TV24 kanalları sürekli olarak açık oluyor.

Bozkurt'un yazısında ilgili bölüm şöyle: