Altındağ Belediye Başkanı Adayı Ramazan Değerli'den Örnek mahallesinde kentsel dönüşüm sözü

Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:27

Güncelleme: 29.03.2024 - 13:36

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken adayların saha çalışmaları süürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaret ettiği Örnek Mahallesi'nde, sözü önce Altındağ Belediye Başkanı Adayı Ramazan Değerli aldı. Değerli, "Ustam" dediği Mansur Yavaş ile uyumlu bir çalışma yaparak Örnek mahallesinin Kentsel Dönüşümü için söz verdi.

Değerli, seçmenin desteğini alarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ'da kazanılması halinde bölgenin sorunlarını bilen ve bölgenin insanı olan biri olarak tüm sorunları Mansur Yavaş ile birlikte ivedi bir şekilde çözmek için kolları sıvayacaklarını dile getirdi.

El ele vererek çok güzel işler yapacaklarını söyleyen Mansur Yavaş, gelecek dönemde daha güzel işlere imza atabilmek için kendini ve Ramazan Değerli'yi Altındağlılara emanet etti.