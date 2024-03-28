Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a açılışını yaptığı Cumhuriyet Kulesi’ni sordu: “Maliyeti 1 milyar lira. O parayı, Bala'ya, Haymana'ya, Evren'e harcasan olmaz mıydı?’

Yayınlanma: 28.03.2024 - 23:30

Güncelleme: 28.03.2024 - 23:30

ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Koçak ile Şereflikoçhisar'da İftar Programı'na katıldı. Yavaş, rakibi Turgut Altınok'a geçen hafta açılışı yapılan Cumhuriyet Kulesi üzerinden tepki gösterdi. Yavaş şunları söyledi:



"O PARAYI HAYMANA'YA, EVREN'E HARCANSAN OLMAZ MIYDI"

“Değerli hemşehrilerim teraziye koyacaksınız. Hizmet adı altında bugün açtığı kulenin maliyeti 1 milyar lira. Yapılanın kötüsü olmaz ama 1 milyar. İki gün önce asansörde insanlar kaldı. Her tarafı dökülüyor. Niye? Ankara manzarası seyredeceklermiş. Çok acil ya. Ben de diyorum ki o kuleyi koyduğun yerden Şentepe'deki bir evin balkonu daha güzel Ankara manzaralı. 1 milyar yatırmaya değer miydi oraya? İşte bunlar biz eser yaptık diye. Birisi kule yapar öbürü Ankara girişlerine kapı yapar. Onun da maliyeti 350 milyon lira. Kime ne faydası var onun? Estetik yönü de yok. 350 milyon lirayı Şereflikoçhisar'a harcasaydın olmaz mıydı? Bala'ya, Haymana'ya, Evren'e harcasan olmaz mıydı? "O parayı, Şereflikoçhisar'a harcasaydın olmaz mıydı? Bala'ya, Haymana'ya, Evren'e harcasan olmaz mıydı?""







