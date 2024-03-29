Mansur Yavaş'ı ve CHP'yi hedef alan Meral Akşener'e tepki yağdı: 'Artık muhalefetmiş gibi davranmayı bıraksın!'
Önceki gün yaptığı açıklama ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sosyal medyada tepki yağdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam yaptığı açıklama ile bir zamanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yüklendi.
Akşener ayrıca CHP lideri Özgür Özel'i de sert sözlerle hedef aldı.
“MANSUR YAVAŞ CHP GENEL MERKEZİNİN EV KÖLESİ OLMUŞTUR”
ABB Başkanı Mansur Yavaş’a ağır sözlerle yüklenen Akşener “Pazarlıkların en çirkini nerede oldu biliyor musunuz, burada, Ankara’da oldu. Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi” dedi.
Akşener, “Bugün Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur” ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL’E: 'BANA ABLA MABLA DEME'
Akşener, CHP lideri Özgür Özel için ise, “Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar. Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum” ifadelerini kullandı.
“HAPİS CEZASI HABERİNİ ALDIĞIMDA SARAÇHANE’YE KOÇAN BİR BİZ VARDIK”
İmamoğlu'na da yüklenen Akşener, “Hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane’ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu” dedi.
AKŞENER'E TEPKİ YAĞDI
Meral Akşener'in CHP'yi ve CHP'lileri topa tuttuğu açıklamalar sonrası sosyal medyada tepkiler gecikmedi.
'Akşener' ismi kısa sürede Türkiye gündemine girerken; İYİ Parti liderine eski açıklamaları hatırlatıldı.
İşte sosyal medyada Akşener'e yapılan eleştirilerden bazıları...
BU MU "DENEYİMLİ" SİYASETÇİ?— Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) March 29, 2024
Akşener her ağzını açtığında, CHP'yi suçlarken "Şu kadar partilimizi istifa ettirdiler, bu kadarını ayarttılar" diyor.
Bu kadar kolay istifa ettirilebilecek ve ayartılabilecek insanlarla dolu bir partinin lideri olduğunu itiraf değil midir bu?
İktidara muhalefet edemeyen, ana muhalefete ağzına geleni söyleyen Akşener, hala muhalefetmiş gibi davranmayı bıraksın. Kendisini inkar eden, dün söylediklerinin tam tersini söyleyen Akşener, partisini de bitiriyor. https://t.co/hvBfRXQFq7— nesrin nas (@Nesrinnas) March 28, 2024
Meral Akşener Cumhurbaşkanlığını özel taktikleri ile Muhalefete kaybettirdi. Şimdiki çabası ise İstanbul ve Ankara'yı tekrar AKP'ye kazandırmak. Biliyor ki CHP İstanbul'da kazanırsa hem AKP hem de kendi partisi çöküş yoluna girecek.— Ferit Demir (@DemirFerit) March 28, 2024
Yani Akşener iktidarın yanındaydı herdaim..
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