Altınok ile ilgili ilk değerlendirme: MHP’den onay geldi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Altınok’un adaylığını “Ülkücü kökenli olması nedeniyle” MHP’nin istediği ve desteklediği kulislere yansımıştı.

Altınok ile ilgili MHP’den ilk değerlendirme MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’dan geldi.

Yıldırım, “Cumhur İttifakı’nın adaylarından iki büyükşehir, Ankara ve İstanbul, tabiri caiz ise tam yerine oturdu. Turgut Altınok, Ankara’ya mal olmuş, Ankara’da herkesin tanıdığı, başarılı, yetkili ve yıllardır Ankara’ya hizmet eden bir belediye başkanıdır” ifadelerini kullandı.

“Eldeki adayların en ideali buydu. Ankara’yı gezdiğiniz zaman son beş yılda Ankara’ya ne yapıldığını görürsünüz” diyen Yıldırım, Altınok’un belediyecilik açısından bir marka haline geldiğini, başkentte etkili olduğunu iddia etti.

Yıldırım, “CHP, Çankaya’da hakimdir, Cumhur İttifakı Keçiören’de hâkimdir. Savunmada değiliz, defansta değiliz, ofansif oynuyoruz. Yani kaleye yönelik bir hareketin içerisindeyiz” görüşünü dile getirdi.