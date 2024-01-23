Altınok ile ilgili ilk değerlendirme: MHP’den onay geldi
Cumhur İttifakı, ülkücü kökenli mevcut Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı ve CHP’nin 31 Mart’ta yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş’ın karşısına, Yavaş gibi Ülkücü kökenli bir isim olan Turgut Altınok’u, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterdi.
Altınok’un adaylığını “Ülkücü kökenli olması nedeniyle” MHP’nin istediği ve desteklediği kulislere yansımıştı.
Altınok ile ilgili MHP’den ilk değerlendirme MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’dan geldi.
Yıldırım, “Cumhur İttifakı’nın adaylarından iki büyükşehir, Ankara ve İstanbul, tabiri caiz ise tam yerine oturdu. Turgut Altınok, Ankara’ya mal olmuş, Ankara’da herkesin tanıdığı, başarılı, yetkili ve yıllardır Ankara’ya hizmet eden bir belediye başkanıdır” ifadelerini kullandı.
“Eldeki adayların en ideali buydu. Ankara’yı gezdiğiniz zaman son beş yılda Ankara’ya ne yapıldığını görürsünüz” diyen Yıldırım, Altınok’un belediyecilik açısından bir marka haline geldiğini, başkentte etkili olduğunu iddia etti.
Yıldırım, “CHP, Çankaya’da hakimdir, Cumhur İttifakı Keçiören’de hâkimdir. Savunmada değiliz, defansta değiliz, ofansif oynuyoruz. Yani kaleye yönelik bir hareketin içerisindeyiz” görüşünü dile getirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- DNA örneği eşleşti!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- Adana'da hasat ediliyor: Tanesi 7,5 TL
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi
- Gram altında yeni zirve!
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!