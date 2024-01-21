Mansur Yavaş seçim çalışmasına Turgut Altınok'un 'evinde' başladı: 'Çoğunluk' vurgusu yaptı

Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:43

Güncelleme: 21.01.2024 - 16:43

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu Keçiören'de açtı.

Açılışta konuşan Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı söktük. 'Çalışıyorlar ama çalışıyorlar' kavramını tümüyle ortadan kaldırdık. Ankara'nın dürüst yönetilebileceğini herkese gösterdik" dedi.

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz fazla oy almamıza rağmen Belediye Meclisi'ndeki sayımız düşük kaldı. Keçiören şu yönden şanssız. Yıllardır büyükşehir belediyesi ile Keçiören Belediyesi hep kavgalı oldu. Umduk ki, böyle bir şey olmasın. Tüm yaklaşımlarımıza rağmen böyle bir şey olmadı."

"Artık bu tartışmayı ortadan kaldırılma zamanı geldi. Benimle el ele tutuşacak, benimle birlikte Keçiören için çalışacak bir belediye başkanını seçme zamanımız geldi" ifadelerini kullanan Yavaş "Bizimle yol arkadaşlığı yapabilecek bir belediye başkanına ihtiyacımız var, onu da buradan seçip Belediye meclis üyeliği çoğunluğumuzu sağlayacağız ve Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağız” dedi.