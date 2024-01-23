Altınok’tan dikkat çeken seçim ‘vaadi’: ‘ANKAPARK’ı açmak lazım’

Yayınlanma: 23.01.2024 - 18:28

Güncelleme: 23.01.2024 - 18:28

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ziyaretin ardından bir çay ocağında gazetecilerin sorularını cevaplayan Altınok, şu anda kapalı durumda olan ANKAPARK'a yönelik planlarının sorulması üzerine, "ANKAPARK'ı açmak lazım. Orada çürüyen maalesef milli bir servet var. Orayı tabii geliştireceğiz ama bir taraftan da hızlı şekilde tamirini, tadilatını, onarımını yaparak, ANKAPARK'ı hizmete açacağız" yanıtını verdi.

Altınok, kentsel dönüşümle ilgili soru üzerine binaların da insanlar gibi yaşlandığını söyledi. Kent genelinde 50-60 yıl önce dere kumuyla yapılan binalar bulunduğunu belirten Altınok, şöyle devam etti:

"Ankara'da deprem yok diye rehavete kapılmayalım. 6 Şubat depreminin merkezi Kahramanmaraş'tı ama nereyi yıktı? Hatay'ı yıktı. Yani depremde rahmete giden ölenlerimizin yarısı ve yıkımın büyük bir bölümü de Hatay'daydı. Yani Ankara depremlerin yönleri vardır. Şereflikoçhisar'dan geçen bir fay vardır. Onun yönü Ankara'ya doğru. Yani burada 6,5 - 7,5 şiddetinde Allah korusun deprem olursa Ankara'da çok yer yıkılır.

Yani Ankaramızın birçok noktasında acilen kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Şereflikoçhisar'dan geçen fay hattında bir kırılma olursa Ankara'da çok yıkım ve ölüm olur. Bir de bu binalar eskidi. Her tarafları dökülüyor. Ankaramızın birçok eskiyen dokusunda kentsel dönüşüm planlarımız olacak. Bunları acil Ankara'da yapmak lazım."

MANSUR YAVAŞ SORUSUNA YANIT

Altınok, CHP'nin Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki, o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer" sözü hatırlatılarak, "Mansur Yavaş sizin için güçlü bir aday mı?" diye sorulması üzerine "Vallahi biz yürürken kimse titremiyor, bizde sevgi var. Biz titretenlerden değil, sevenlerden, kucaklayanlardanız. Biz titretmeye değil, gönüller almaya, gönüller yapmaya geliyoruz. Biz kibir adası değil, gönül adasıyız" dedi.

Melih Gökçek döneminde, "Yılda 10 milyon turist gelecek" diyerek yaptırılan Ankapark, kamuyu 801 milyon doların üzerinde zarara uğratmıştı. Çürümeye terk edilen Ankapark, Mart 2022'de resmen iflas etmişti.