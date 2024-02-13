Amasra için adalet nöbeti: 'Katiller sokaklarda geziyor!'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:41

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:42

14 Ekim 2022'de Amasra’da yaşanan maden faciasının 6. duruşması öncesinde TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu temaslarda bulundu, duruşmayı takip etti.

TBMM Başkanvekili Biçer Karaca, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri, avukatlar, Amasra Maden Faciası'nda kaybettiğimiz madencilerin aileleriyle birlikte Bartın Adliyesi'nde duruşmaya katıldı.

43 maden emekçisinin ihmaller zinciri nedeniyle yaşamını yitirdiği maden faciasında hayatını kaybeden Deniz Baykal’ın eşi Meltem Baykal ve Şehit Öner Yıldız’ın ailesine ziyarette bulunan heyet, Bartın Barosu ve Amasra Belediyesine de ziyaret gerçekleştirdi.

AİLELERİN İSYANI: KATİLLER SOKAKLARDA GEZİYOR!

Şehit madenci yakınları duruşma öncesi Bartın Adliyesi önünde yaptıkları açıklamada sorumluların olası kasıttan cezalandırılmasını talep etti:

“Biz bu davanın sonuna kadar peşindeyiz. Davamız neye mal olursa olsun biz arkasındayız. Biz adalet istiyoruz. Adalet yerini bulana kadar davamızın arkasında duracağız. Bu kentin adalet bakanı nerede? Suçluları bize verin. Kazım Eroğlu’nun olası kasıttan cezalandırılmasını istiyoruz. Kazım Eroğlu ve diğerleri hala sokaklarda geziyor, onlar da birer katil. Onları da adliyede görmek istiyoruz. Sonuna kadar adalet arayacağız.”



"AİLELERİN YANINDAYIZ"

Davanın takipçisi olacaklarını söyleyen TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca şöyle konuştu:

“43 madencimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Maden faciasının hemen ardından, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıydım. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber buradaydık. Ardından ikinci defa heyetle gelerek aileleri ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yıl dönümünde buradaydı. İlk günden itibaren biz maden şehitlerimizin ailelerine şu sözü vermiştik: Bu sürecin takipçisi olacağız, bu sürecin toplum hafızasından silinmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapanlara inat, biz hafızaları daha canlı, daha diri ve gün geçtikçe tüm ülkeden destek görecek bir toplumsal hafızaya kavuşması için takip edeceğiz demiştir.

Bu sözümüzün arkasında durarak, bugün yine 6’ncı duruşmada ailelerimizle birlikte, avukatlarla beraber, değerli Bartınlı hemşerilerimizle dava sürecini takip ediyoruz. Bartınlı hemşerilerimize ve bütün dostlarımıza şunu sormak isterim: Hatırlayın o günlerde, çakarlı araçlarla, bir araç sürüsüyle, gösterişli gösterişli Amasra Maden Faciası’nın arkasından şehre gelenler, o günden bu yana neredeler? Duruşmalar yapıldı, neredeler? Aileler “siz neredesiniz” diye sordular, bu şehrin milletvekiliydi o dönem, bugün Adalet Bakanı, kendisi nerede?”

KADER PLANI DEĞİL İŞ CİNAYETİ

“Bartın’da, Adalet Bakanı Bartınlı ailelerin adalet taleplerine bu kadar duyarsız kalıyorsa, o gün “kader planı” diyenlerin bilirkişi ön inceleme raporuyla kader planı değil, önlenebilecek, öngörülmüş bir katliam, facia olduğu ortaya çıktığında neredeler, bunu da Bartınlı hemşerilerimizin, ailelerimizin ve tüm ülkemizde bizi izleyen yurttaşlarımızın, bu davayı takip edenlerin takdirine bırakıyoruz.”

ETKİN SORUŞTURMA VE YARGILAMA YAPILMALIYDI

“Peki bu davaya neden bu kadar önem veriyoruz? Değerli dostlar, eğer Soma’da, Ermenek’te etkin bir soruşturma, etkin bir yargılama yapılsaydı, sorumlular kim olursa olsun, ucu kime kadar uzanırsa uzansın yargı önüne çıkartılarak o facianın hesabı sorulmuş olsaydı, bugün belki de hiçbirimiz burada 43 maden şehidimiz için bir arada bulunmayacaktık, belki de Amasra faciası yaşanmayacaktı. Eğer önlenebilecek, öngörüşmüş bir facia göz göre göre gelmişse, bunun adı kaza değildir, bu bir faciadır, hayatını kaybedenler de cinayete kurban gitmiş demektir, bu bir cinayettir, bunun altını özellikle çizmek istiyoruz.”

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ

“Ardından 16 ay, 6’ncı duruşma; sırf geçmişte gördüğümüz gibi, yargı sürecini uzatarak, sorumlular hakkında soruşturma izninin 16 ay bekletilerek verilmesi kabul edilemez. Bilirkişi ön inceleme raporunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerin de sorumlu olduğu, kusurlu olduğu açıkça belirtilmesine rağmen hala onlarla ilgili bir soruşturma izni verilmemiş olması süreci uzatmak, ailelerin, Bartınlıların, Amasralıların ve tüm ülkemizde bu davayı takip edenlerin toplumsal hafızasını uyutmak, zamana yaymak olduğun farkındayız ama biz buna izin vermeyeceğiz.”

"YENİ AMASRA FACİALARI YAŞANMASIN"

“Bu davanın bütün ülkede, bütün dünyada duyurulması, tüm sorumlular hakkında bu mahkeme koridorlarında ailelerin kanayan vicdanları, yaralanmış acı içinde geçirdikleri 16 ay boyunca adalet çığlıklarının gereği yerine gelinceye kadar da burada olacağız, onlarla olacağız. Soma’da gelmeyen adaleti, Ermenek’te getirilmeyen adaleti, Amasra Maden Faciası’nda, Bartın’da sağlayabilmek, bundan sonra yeni Amasra Faciaları, yeni iş cinayetleri olmasın diyerek bir toplumsal görev olarak takip edeceğiz ve gerçek anlamda adalet tecelli edene kadar da biz bu davaların takipçisi olacağız.”

"AMASRA DAVASINDAKİ SORUŞTURMALAR, SOMALİ CUMHURBAŞKANI’NIN OĞLUNA YAPTIKLARI GİBİ OLMASIN"

14 Ekim 2022'de Amasra’da yaşanan maden faciası’nın 6. duruşması öncesinde CHP Bartın TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Milletvekili Aysu Bankoğlu kentimizde temaslarda bulundu.

CHP’li Bankoğlu sürecin yavaş ilerlemesini ve tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Bankoğlu açıklamasında “Bu facia yaşanalı 16 ay oldu. Tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi için mücadele edeceğiz. Sadece TTK Genel Müdürü ve yardımcısı değil bu kurumun ve bu iş cinayetlerinde sorumluluğu olan herkesin, hükümet yetkililerinin de hesap vermesi gerekiyor. Sorumluları yargıdan kaçırılmaması gerekiyor. 16 ay sonunda ancak altıncı duruşma öncesi TTK Genel Müdürü ve yardımcısı hakkında soruşturma izni daha yeni verilebildi. Görevi kötüye kullanmaktan değil olası kast şüphesiyle soruşturmanın açılması gerekiyor. Soma’da, Ermenek’te etkin bir soruşturma ve yargılama yapılmış olsa idi, sorumlular kim olursa olsun yargı önüne çıkartılmış adil bir yargılama olsa idi bugün belki de 43 maden şehidimiz olmayacaktı. Diliyoruz ki tüm sorumluların yargı önünde hesap verir ve bu dava da Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna yapılan soruşturma gibi olmaz. Takipteyiz, ailelerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Milletvekilleri ve beraberindeki heyet Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır’ı ziyaret ederek dava süreci hakkında bilgi alışverişinde bulundu.