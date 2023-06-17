Amasya'da Can Atalay için eylem yapıldı: Milletin iradesine saygı duyun!
Gezi Parkı davası nedeniyle bir yılı aşkın süredir Silivri’de tutuklu bulunan avukat Can Atalay için memleketi Amasya’da dün bir eylem düzenlendi.
Amasya Demokrasi Platformu’nun adına basın açıklamasını okuyan Avukat Kemal Aytaç, Atalay’a özgürlük çağrısında bulundu. Basın Konsey Başkanı Pınar Türenç, “Can Atalay dün yaptığı mücadelesini bugün Meclis’te yapmak zorunda” diye konuştu.
Avukatlar Vakfı Başkanı Uğur Yetimoğlu ise Atalay’ın tutukluluk halinin siyasi değil hukuki bir konu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Süheyl Batum ise “Milletin iradesi vardır. Can Atalay tutuksuz yargılanmalıdır” ifadelerini kullandı.
"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"
Eylemde avukat C. Erdem Türem, Atalay’ın kaleme aldığı mektubu okudu. Mektupta şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet 250 yıllık modernleşme tarihinin en önemli kazanımıdır. Bugün Cumhuriyeti savunmak için dahi onu demokratikleştirmek zorunluluğu ile karşı karşıyayız. Anayasanın, anayasallığın, hukuk devletinin ve demokrasinin mevcut kazanımlarını koruyacak; eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin eksiksiz en şanlı giysisi ile memlekette hüküm sürmesini mutlaka kazanacağız. Silivri’den selamlar.”
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