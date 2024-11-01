Ambarlı Limanı'nda 'İsrail'le ticaret' protestosu: Güvenlik görevlileri ateş açtı
İstanbul Ambarlı Limanı'nda, İsrail'e ait olduğu iddia edilen sevkiyat konteynerleri protesto edildi. Eylemcilere müdahale eden güvenlik görevlileri havaya ateş açtı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail'le ticaretini tamamen kestiğini ve İsrail'le ticaret yasağı getirdiğini açıkladı.
Ancak Türkiye'nin İsrail'le ticarete üçüncü ülkeler ve konşimento değişikliği gibi yöntemleri kullanılarak devam ettiği iddiaları sık sık gündeme geldi. İddialarla birlikte, konuyla ilgili siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin protestoları da durmadı.
Avcılar'da bulunan Ambarlı Limanı'nda gece saatlerinde protesto gösterileri düzenlendi. İsrail ile devam ettiği iddia edilen ticaret faaliyetlerini protesto eden eylemciler, başta İsrail merkezli ZIM şirketi olmak üzere İsrailli şirketlere ait konteynerlerin önünü kesti.
Göstericilere müdahale etmeye çalışan özel güvenlik görevlileriyle arbede yaşanırken, bir güvenlik görevlisi silahını çıkarıp eylemcilerin arasında havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.
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