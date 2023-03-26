Anayasa hukukçusu Kaboğlu'ndan aday yapılacak bakanlar açıklaması: Görevden ayrılmalılar

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabinedeki bakanların büyükşehirlerde milletvekili adayı yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından bu kez yeni bir soru gündeme geldi: “Bakanlar istifa mı etmeli?” Konuyu hukukçulara sorduk. İşte değerlendirmeleri:

Anayasa hukukçusu, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı’nın hukuksuz hamlelerine, bakanları milletvekili yapma iradesinin de eklendiğine ifade etti. Kaboğlu, siyasi partilerin aday listelerinin YSK’ye verilmesinin son gününün 9 Nisan olduğunu anımsatarak, “Atanmış bakanlar, kamu gücünü kullandıklarından 298 sayılı kanun gereği propaganda yasakları kapsamındadırlar. Aday olmaları halinde diğer kamu gücü kullananlar gibi anayasa madde 76’ya uygun olarak görevden ayrılmış olmaları gerekirdi” dedi.

(İbrahim Kaboğlu)



Kaboğlu “TBMM’ye karşı siyasal sorumluluğu bulunmayan, atanmaları ve görevden alınmaları tek kişinin öznel iradesinde olan ve uygulamada ‘istifa’ dahi edemeyen bakanlar, görev, yetki ve sorumluluk kurallarına bağlı bürokrat konumunda. Bu nedenle YSK takvimine göre istifa etmelilerdi” dedi.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, milletvekili olmak isteyen bakanların istifa etmesi gerektiği düşüncesinde. Anayasaya göre bakanların aynı zamanda milletvekili, milletvekillerinin ise aynı zamanda bakan olamayacağını vurgulayan Boyunsuz, “Milletvekilliği ile bakanlık, bağdaşık görevler değil” dedi.

(Şule Özsoy Boyunsuz)



Boyunsuz sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer bakanlar, milletvekilliği görevine talip olacaksa, görevlerinden ayrılmalılar. Bakanlık atamayla, milletvekilliği seçimle gelinen bir görev. Seçim 2 aylık bir süreç. Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler yasada sayılıyor. Bu süreç içerisinde, bağdaşmayan görevde bulunanların ayrılması hukukumuzda düzenlenen temel mantık.”

ÖZTRAK: YSK VEBALİNİ TAŞIYAMAZ



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kabinedeki bakanların milletvekili adayı olabilmesi için 16 Mart’ta istifa etmiş olması gerektiğini söyledi. Bakanların seçim döneminde devlet imkânlarını kullacağını söyleyen Öztrak, “Burada da YSK üyelerine tarihi bir sorumluluk düşüyor. Saray’ın iradesine göre değil, mutlaka yasalara ve vicdani kanaatlerine göre karar vermelidirler. Yoksa bunun vebalini kimse taşıyamaz” dedi.



(Faik Öztrak)