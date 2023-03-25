Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu.
Bakanı Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını belirtti.
Bilgin'in paylaşımı şöyle:
"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."
En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) March 25, 2023
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.
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