Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 22:54

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 22:54

Bakanı Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını belirtti.

Bilgin'in paylaşımı şöyle:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."