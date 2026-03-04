Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026 14:05:00
Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilere yönelik 20 mali denetim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin siyasi partiler hakkında mali denetim kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Mahkeme 14 siyasi partinin gelir-gider tablosunun Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna karar verirken 5 parti hakkında ise uygun olmadığına hükmetti. AYM, bu partiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre suç duyurusunda bulunulan 5 siyasi parti şöyle: Türk Birliği Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Ulusal Parti ve Ayyıldız Partisi.

Diğer yandan Türk Birliği Partisi’ne yönelik hem 2023 hem de 2024 yılı için suç duyurusu yapıldı.

Mahkemenin kararlarında inceleme ve araştırmanın engellendiği, siyasi partilerin yeterli sunmadığı bildirildi.

Kararlarda bu 5 parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasına hükmedildiği aktarıldı.

