Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi’nin siyasi partiler hakkında mali denetim kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Mahkeme 14 siyasi partinin gelir-gider tablosunun Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna karar verirken 5 parti hakkında ise uygun olmadığına hükmetti. AYM, bu partiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre suç duyurusunda bulunulan 5 siyasi parti şöyle: Türk Birliği Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Ulusal Parti ve Ayyıldız Partisi.

Diğer yandan Türk Birliği Partisi’ne yönelik hem 2023 hem de 2024 yılı için suç duyurusu yapıldı.

Mahkemenin kararlarında inceleme ve araştırmanın engellendiği, siyasi partilerin yeterli sunmadığı bildirildi.

Kararlarda bu 5 parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasına hükmedildiği aktarıldı.