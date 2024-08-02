Anayasa Mahkemesi: Web sitemiz bakıma alındı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:51

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:51

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na, basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki ilgili kuralları, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyecek yasak alana ilişkin düzenlemeler içerdiği” gerekçesiyle iptal etmişti.

Karar bugün (2 Ağustos Cuma) Resmi Gazete'de yayımlandı ve ardından AYM'nin internet sitesi ile X hesabından da paylaşım yapıldı.

Ancak AYM'nin X platformundan yaptığı paylaşım daha sonra silindi ve bu sırada AYM'nin internet sitesine de erişilemedi.

AYM önce, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Daha sonra AYM'nin web sitesine konulan kısa açıklamada "Web sitemiz bakıma alınmış olup en kısa sürede hizmet vermeye devam edecektir" denildi.