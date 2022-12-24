Emekli Korgeneral Vural Avar'ı çöküşe götüren belge

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

İddianamesi FETÖ tutuklusu eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan ve davanın kurgulanması aşamasında yetkili birçok kişinin FETÖ’den ihraç edildiği 28 Şubat davasında Emekli Korgeneral Vural Avar’a (84) ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Avar’ın rütbeleri sökülerek askerlikten ihraç edildi ve sağlık sorunlarına karşın “cezaevinde kalabilir” raporuyla tutuklu bulunduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Avar’ın ölümü sonrası eşyalarını teslim alan Av. Ümit Kara, Hava Kuvvetleri’nin doğrudan Avar’a ihraç belgesi yolladığını belirtti.

“BELGEYİ BİZDEN SAKLADI”

Söz konusu gelişmeyi Cumhuriyet’e değerlendiren Kara, “Vural Paşa, 1998’de Hava Kuvvetleri’nde Genelkurmay kadrosunda ve Plan Prensip Başkanı olarak emekli oldu. Yargılama devam ederken 19 Ağustos 2021’e kadar emekli asker statüsündeydi. 19 Ağustos’ta gerekçeli kararın Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından kararın onaylanması ile bu kararın feri cezası kapsamında rütbelerin sökülmesine karar verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da, 7 ay önce bu kararı uygulayıp Avar Paşa’yı ihraç etti. Biz bu durumu kendisine bildirmedik. Zaten kendisi tepki olarak haber takip etmiyordu. Bize de bu konuda bir şey sormadı. Koğuş arkadaşları da bu konuda kendisine bir şey söylememişti” dedi.

YIKICI YÖNTEM

Kara, bu yöntemin Avar’da manevi çöküşü tetikleyeceğine dikkat çekerek, “Belgenin geldiğini gördüğümüzde anladık ki bu ona çok büyük bir darbe olmuş. Yuvası olarak bildiği Hava Kuvvetleri’nin böyle bir belgeyi rahatsızlığını bilerek, yaşını bilerek vasisi olan eşi ya da avukatı varken doğrudan cezaevine yollaması büyük bir vurdumduymazlık. Bu özensizliğin ona çok ağır bir darbe olduğunu ve ondan sonra kendisini bıraktığını değerlendiriyoruz. Onu birazcık tanıyan veya onla çalışan birisi, böyle bir kararın bizzat ömrünü adadığı Kuvvet’ten hem de kendi yanında çalışan askerlerin imzasıyla gelmesinin yaratacağı yıkımı öngörebilir” dedi.

Kara, Hava Kuvvetleri’nden bu belgeyi isteyeceğini ve vermezlerse dava açacaklarını belirtti.