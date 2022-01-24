Ankara 2 No’lu Baro'nun Sedef Kabaş 'itiraz'ı kısa sürdü

24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:08

Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Eyüphan Korkmaz, gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına ilişkin isim vermeden değerlendirmelerde bulunan Eyüphan Korkmaz, “Bu güzel ülkenin %52 sinden fazlasının teveccühünü alarak 47 milyondan fazla insanın tercihi olan, ülkemizin halk tarafından seçilmiş ilk reis-i cumhura alenen hakareti tasvip etmek, insan hakkı yahut ifade hakkı ile tarif olunamaz.! Suçu ve suçluyu savunmak, bağnazlıktır..!” ifadelerini kullandı.

Korkmaz’ın bu paylaşımını alıntılayarak tepki gösteren Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Gizay Dulkadir, “2 No’lu barolar neden kuruldu? Bir kadın gazetecinin hiçbir kaçma ve delil karartma şüphesi olmamasına rağmen sırf CB böyle istiyor diye AİHM kararlarına aykırı olarak tutuklanmasını meşrulaştırmak için! Yarın bir avukat tutuklandığında da aynı şeyi yapacaklar” dedi.

Korkmaz, Avukat Dulkadir’in tepkisine yanıt verirken “Tutuklanmasını kim doğru bulduğunu ifade etti.! Hakareti, ifade hürriyeti ekseninde değerlendirmenizi yanlış buluyorum. İfade hürriyeti diyerek hergün hakaret edelim idarecilere.! İfadeyi, eleştiriyi savunalım; hakareti, sövgüyü değil. Biraz empati yapabilseniz keşke” paylaşımını yaptı.

Dulkadir'in “Bir Avukatın, bir baro başkanının önceliği haksız olduğunu düşündüğü bir tutuklamaya karşı çıkmak olmalıdır. Gerisi zaten savcıların işi. Buyrun, tutuklanması yanlıştır yazın o zaman” diye çağrıda bulunmasının ardından Korkmaz, tutuklama kararına “Sırf hakaret eyleminden ötürü, bir kişinin tutuklanmasını yanlış buluyorum. Gazetecinin ifade hürriyetinin daha fazla olduğuna inanıyorum. Ama söylemi yanlış buluyorum..! Bu konuda dahi asgari mutabakat olmamasına üzülüyorum..!” diyerek tepki gösterdi.





Ancak Korkmaz, tutuklama kararını yanlış bulduğunu ifade ettiği bu paylaşımını daha sonra sildi.

İşte Eyüphan Korkmaz'ın sildiği paylaşım:











