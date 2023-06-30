Ankara Barosu'ndan Sivas Katliamı anması: 'İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğramaz'

Yayınlanma: 30.06.2023 - 15:25

Güncelleme: 30.06.2023 - 15:25

Ankara Barosu, aydınların, yazarların ve sanatçıların yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı’nın 30. yılında Kızılay’daki baro binasına pankart astı.

Pankartta, “İnsanlığa karşı suçlar zamanaşımına uğramaz. #unutMADIMAKlımda” ifadeleri yazıldı.

33 aydının katledildiği Sivas Katliamı'nın ilişkin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, katliamın yaşandığı dönem Sivas Belediye Başkanı olan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun dinlenmesi talebinde bulunulmuştu. Talebin mahkeme heyetince reddedimesi ve diğer beyanların alınmasının ardından davanın bir sonraki celsesi 14 Eylül’e ertelenmişti.











