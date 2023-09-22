Ankara Büyükşehir'den ücretsiz ulaşım duyurusu: Bin 810 ihbar ulaştı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 13:43

Güncelleme: 22.09.2023 - 13:43

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin artan maliyetleri gerekçe göstererek dünden itibaren Ankara’da 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullandığı ücretsiz toplu taşıma hizmetini sonlandırmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABB tarafından bugün yapılan açıklama şöyle:

“BİN 810 VATANDAŞIMIZDAN İHBAR ULAŞTI. 9 ADET ARAÇ PARKA ÇEKİLDİ”

“Özel Halk Otobüsü esnaf yönetimleri, maliyetlerin artması ve akaryakıt zamları nedeniyle Belediyemizi hedef göstererek öğrenci abonmanı ve serbest biniş hakkı bulunan vatandaşlarımızı otobüslerinde taşımama kararı açıkladı. Belediyemize, otobüslere kanunsuzca alınmama konusu ile ilgili 21 Eylül 2023 tarihinde 754 adet öğrenci abonmanlı, bin 56 adet serbest biniş kartlı olmak üzere toplam bin 810 vatandaşımızdan ihbar ulaştı. İhbarların tamamı için kanunların Belediyemize verdiği haklar ölçüsünde uyarı ve cezai işlemler uygulamaya konuldu. Bu doğrultuda, diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 9 adet araç parka çekildi.

“BELEDİYELERİN BÜTÇESİNDEN PARA ÖDEME ZORUNLULUĞU YOKTUR”

Belediyelerin ücretsiz taşımaya karşılık bütçesinden para ödeme zorunluluğu yoktur. Eski dönemde böyle bir destek hiç yapılmadı. İlk kez 2020 yılında olmak üzere, biniş ücretlerine fahiş oranda zam yapılmaması ve zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olunması amacıyla özel halk otobüslerine düzenli destek ödemesi yapıldı. Verilen destek tutarı 200 milyon TL'yi buldu. Tüm bu sürece rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesinin mali durumu analiz edilmeden, Belediye Meclisindeki muhalefet üyelerince kanuna aykırı olarak özel halk otobüsü işleticilerine fahiş oranlarda ve EGO'yu batıracak şekilde gelir desteği ödenmesi yönünde karar alındı. Bu, Ankara halkının parasıdır. EGO’nun batmasını ve çalışamaz hale gelmesini hedefleyen karar veto edildi.

"DERHAL CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Bakanlık tarafından verilen desteği beğenmeyenlerin başvuracağı yer Belediye değil, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve bunun karşılığında ödeme yapan kurumlardır. Hele ki tüm Türkiye’de böyle bir sistem uygulanıyorken, manidar bir zamanlama ile yaklaşan seçimler öncesi sadece Ankara’da aldıkları bu kanunsuz karara bir devlet kurumu olarak boyun eğmemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımız, kanunla belirlenen ücretsiz taşıma hakkını kullanamaması durumunda Belediyemize Başkent 153 hattımızdan ulaşabilir. Kurallara uymayanlar hakkında derhal kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır. Ankara'da 13 yılın ortalamasına göre otobüs biniş ücreti 1 dolar, yani bugünkü değeriyle 27 TL idi. Yeni dönemde, zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olmak adına bu ücret 15 TL, yani 0,55 dolardır. Ücretler eski dönemde pahalı olmasına karşın 2013 yılından beri yeni otobüs dahi alınmamıştır. 400 adet yeni otobüs kente bu dönemde kazandırılmıştır.”