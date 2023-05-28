2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ankara Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Ankara'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Ankara'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Ankara'da kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:02
Ankara Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da ne kadar oy aldı?
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Ankara'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Ankara'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 98.1'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ANKARA'DA NE KADAR OY ALDI?

Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.13 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ANKARA'DA NE KADAR OY ALDI?

Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.87 oy aldı. 

14 MAYIS ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANKARA'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yüzde 46.32 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yüzde 46.94 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN ANKARA'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Ankara'da yüzde 6.41 oranla oy aldı.

 

 

 

 

 

 


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