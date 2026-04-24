Ankara'da açlık grevindeki madencilere polis müdahalesi: Fenalaşan işçiler hastaneye kaldırıldı

24.04.2026 11:14:00
Mustafa Çakır
Ücret ve tazminat alacakları için Ankara’da eylem yapan Doruk Madencilik işçileri, açlık grevlerinin 5'inci gününe girdi. Enerji Bakanlığına yürümek isteyen işçiler, bir kez daha polis engeliyle karşılaştı.

5 gündür açlık grevinde olan madenciler Kurtuluş Parkı’ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne yürümek istedi. Ancak madencilerin yürüyüşüne izin verilmedi. Çevreleri yüzlerce çevik kuvvet polisi ve engellerle çevrildi. Madenciler durumu baretlerini yerlere vurarak protesto etti. 

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, çözüm için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne yürümek istediklerini söyledi. Çakır, “Herhalde yine gözaltına alınacağız ama bu mesele çözülmeden buradan gitmeyeceğiz. Yılmayacağız” dedi. 

"KÖLELİK DÜZENİNİ ORTAYA KOYMUŞLAR"

Bağımsız Maden-İş Sendikası eğitim ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da, muhataplarının Enerji ve Çalışma bakanlıkları, TBMM ve TMSF olduğunu söyledi. Aksu, “Hepimiz aynı sıkıntılar içindeyiz. Kamu çalışanlarına 80 bin lira, asgari ücretliye 28 bin lira, emekliye 20 bin lira maaşla kölelik düzenini ortaya koymuşlar. Köleliği anayasaya hüküm olarak koyun. Elimize kelepçe takın, ayağımıza zincir takın, bakanlar da kölebaşı olsun. Bizi sürsünler madenlere, tarlalara, sokakları süpürmeye. Polislere kırbaç verin onlar da bizi kırbaçlasınlar. Tablo budur” dedi. Daha sonra madenciler sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçmek istedi. Barikata yüklendi. 

İZİN VERİLMEDİ

Polis, eylemin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırı olduğunu belirterek uyardı. İşçiler barikata yüklenmeye devam ederken, “ölmek var dönmek yok” sloganları attı. İşçiler polis barikatının bir bölümünü yıktı. Ancak yürüyüşe izin verilmedi. Polis, “Eylemci gruba sesleniyorum” diyerek eylemin yasaya aykırı olduğunu, son verilmesini istedi. Bunun üzerine madenciler oldukları yerlere çöktü ve üstelerini çıkararak soyundu. Yarı çıplak oturmaya başladı. “Hakkımızı istiyoruz” sloganları attı. 

"ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK"

Bu sırada polis bir kez daha uyarı anonsu yaparak, “Dikkat dikkat polis konuşuyor. Kurtuluş Parkı içerisinde üzerindeki kıyafetleri çıkararak oturma eylemi yapan gruba sesleniyorum. Yapmış olduğunuz eylem 2911 sayılı kanuna aykırıdır. Lütfen eyleminize son verin. Eyleminize son verip dağılmanız için size yeterli süre veriyorum” dedi. Madenciler ise yarı çıplak yerde oturmaya devam ederek, “Ölmek var dönmek yok” sloganları attı. Bu sırada madenciler baretlerini yere vurdu. Bu arada açlık grevindeki 3 madenci fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Sonrasında işçiler bir kez daha yürümek için polis barikatına yüklendi. İtiş kakış yaşandı. Ancak yürüyüşe izin verilmedi.

 

6 MADENCİ FENALAŞTI

Madenciler, “Holdingi çağırın buraya. Çocuklarımız var günlerdir görmüyoruz. Engelli çocuklarımız var. Elinizi vicdanınıza koyun. Böyle vicdan olmaz” diyerek tepkilerini dile getirdi.  İşçiler yürümekte ısrar edip barikatı diğer taraftan  aşmak istedi. İzin verilmedi. Madenciler 3 işçinin biber gazı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, toplam 6 madencinin fenalaştığını bildirdi. 

Özgür Özel, direnişteki Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti: 'Bayram gününde yaşanan bu tablo, bu düzenin utancıdır' CHP lideri Özgür Özel, Kurtuluş Parkı'nda günlerdir direnen Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti. Özel, "Bir bayram gününde yaşanan bu tablo, bu düzenin utancıdır. Alın teri gasp edilen emekçilerimiz yalnız değildir" dedi.
Tülay Hatimoğulları'ndan açlık grevindeki madencilere ziyaret: 'Doruk Maden işçilerinin yanındayız' DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ücret ve tazminat alacaklarının ödenmesi talebiyle Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın öncülüğünde Kurtuluş Parkı'nda açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti. Hatimoğulları, "Doruk Maden işçilerinin direnişinin yanındayız, haklı taleplerinin yanındayız" dedi.
23 Nisan’da madenci çocukları direniş alanında… Baba oğul birlikte ağladı Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen madencilerin açlık grevi 4. gününde sürerken, 23 Nisan’da çocuklar bayram alanları yerine eylemdeki babalarının yanında yer aldı.