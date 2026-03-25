Ankara'da 'borsa' operasyonu: 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

25.03.2026 11:31:00
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, borsa yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin borsa alanında yatırım yaptıklarını ve bu kapsamda halka arz edilecek şirketlerin olduğundan bahisle mağdurlardan para topladıkları mağdurlara küçük yatırımlara kazanç sağlandığı gösterilerek ödemelerini bir süre yaptıkları, daha sonra yüklü miktarlar talep ederek mağdurları dolandırdıkları ve bu işlemlerde birçok şirket hesabının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 24 Mart 2026 tarihinden itibaren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

İlgili Haberler

Piyasalarda 'savaş depremi' sürüyor: Dubai Borsası'nda düşüş yüzde 20'yi aştı!
Piyasalarda 'savaş depremi' sürüyor: Dubai Borsası'nda düşüş yüzde 20'yi aştı! ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası ortaya çıkan kriz, enerji, deniz taşımacılığı, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde ciddi dalgalanmalara yol açtı. Dubai borsası da sert gerileyerek ayı piyasasına girdi.
Savaşın faturası ağır: ABD borsasında trilyonluk kayıp
Savaşın faturası ağır: ABD borsasında trilyonluk kayıp İran savaşı ve yükselen petrol fiyatlarının yarattığı belirsizlik küresel piyasaları sarsarken, ABD’nin önde gelen borsa endeksi S&P 500 geriledi. Son iki haftada endekste yer alan şirketlerin piyasa değerinden yaklaşık 2,2 trilyon doların silindiği tahmin ediliyor.
Kripto borsasında 'Grönland' kışı: Bitcoin o seviyenin altına düştü!
Kripto borsasında 'Grönland' kışı: Bitcoin o seviyenin altına düştü! Grönland merkezli jeopolitik gerilim ve ticaret savaşı endişeleri küresel piyasalarda risk algısını yükseltti. Artan belirsizlik, kripto paralarda sert satışlara yol açtı. Bitcoin yeniden kritik eşiklerin altına indi.