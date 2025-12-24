Ankara'da düşen uçakla ilgili paylaşımlar üzerine soruşturma

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan özel uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü.

Düşüşünün kesin nedeni henüz bilinmeyen uçakta bulunan Al Haddad dahil 8 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili sosyal medyada yapılan kimi paylaşımlar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, sözkonusu paylaşımlara karşı "gerçeğe aykırı" oldukları iddiasıyla soruşturma başlattı.