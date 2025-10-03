Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da Filistin'e destek eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

3.10.2025 10:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi ANKA
Ankara'da İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini protesto eylemine polis müdahale etti. Sert müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesini protesto etmek için Yüksel Caddesi'nde toplandı.

Grup, buradan Güven Park'a yürümek istedi ancak polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi. Yapılan müzakerelere rağmen kitle barikatları aşarak yürüyüşe başladı. Bunun üzerine polis ekipleri göstericilere müdahalede bulundu.

Eylem sırasında grup sık sık "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları attı. Yapılan kısa açıklamada İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesi kınanırken, Gazze için özgürlük çağrısı yapıldı.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müdahalede çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin alanda görev yapan gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi gözaltı sayısının 21 olduğunu duyurdu. Gözaltına alınanların tamamı dah asonra serbest bırakıldı.  

