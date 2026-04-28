Ankara'da madencilerin direnişi sürüyor: 'Eylemimiz de müzakereler de devam ediyor'

Ücret ve tazminat hakları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin direnişi devam ediyor.

İşçilerin haklarının bugün ödeneceği iddia edildi. İddia iktidara yakın Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'a konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye dayandırıldı. Coşkun'un aktardığına göre, şirketin bağlı Yıldızlar Holding patronuyla görüştüğünü belirten Bakan Çiftçi, Doruk Madencilik işçilerinin ödenmeyen alacaklarının bugün ödeneceğini söyledi.

İşçilerin eylemine öncülük eden Bağımsız Maden İş Sendikası ise hiçbir işçinin hesabına para yatmadığını belirterek eylemliliklerine devam ettiklerini bildirdi.

Eylemin sürdüğü Kurtuluş Parkı'nda işçilerle birlikte açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Bugün eylemimizin 17'inci, açık grevimizin 9'uncu günü. Eylemimiz aynı şekilde devam ediyor. Müzakerelerimiz de devam ediyor. Zaten biz en baştan beri müzakerelere açığız dedik. Dün Enerji Bakanlığına da tekliflerimizi sunduk. Onlar da makul buldular tekliflerimizi. Biz en kısa zamanda bu müzakerenin sonuç vereceğine inananlardanız" dedi.

"Bu direniş Türkiye işçi sınıfının direnişidir" diyen Çakır, "Direnişten hiçbir zaman geri adım atmayacağız ama müzakeremiz de olduğu zaman kim müzakerelere katkı sağlarsa ona teşekkür etmesini de bileceğiz" ifadelerini kullandı. İşçilerin haklarını elde etmemesi için Metin Kara'nın verdiği çaba da dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı oldu.

'HİÇBİR İŞÇİNİN HESABINA ŞU ANA KADAR PARA YATMADI'

Çakır, "Bakanlık açıklamalar yapmış bugün paralar yatacak diye ama şu anda hiçbir işçinin hesabına para yatmadı. Biz de eylemimize aynı şekilde devam ediyoruz. Eylemimiz Bağımsız Maden İş sendikası ve işçilere yakışır şekilde eylemimiz devam edecek. Süreç devam ediyor. Çağırırlarsa biz müzakeremize devam ederiz. İşçilerin hakkını aldıktan sonra da bize destek veren herkese teşekkür edeceğiz" diye konuştu.

BAŞARAN AKSU: BURADA MUHATAP BİZİZ

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da "Açıklamalarında yetkili sendika diyerek sarı sendikayı gösteriyor bakanlık. Sarı sendikanın son 4 senelik banka ekstrelerini alsın devlet incelesin. Bakın işçi aidatlarından nasıl bir servet elde etmişler. Holdingler ve yetkililer sarı sendikaları koruyor. Burada muhatap sendika biziz" dedi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Bağımsız Maden İş Sendikası, işçilerin taleplerini şöyle sıralıyor:

1. Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi,

2. TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi,

3. Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,

4. İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması,

5. Sendikamız üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,

6. Madenin kamulaştırılmasını, iş güvencesinin teminat altına alınması.

'