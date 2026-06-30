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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi atlı polisler devriye yaptı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi atlı polisler devriye yaptı

30.06.2026 12:24:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi atlı polisler devriye yaptı

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında 22 atlı polis devriye görevine başladı.
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Ankara’da NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında 56 bin emniyet ve jandarma personeli güvenlik görevinde bulunacak. Tedbirler kapsamında Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı 22 atlı polis de başkentin çeşitli noktalarında görev alacak.

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Görevde kullanılan atlar; eğitimlerini başarıyla tamamlamış, kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen, güvenlik hizmetlerinde kullanılan özel eğitimli atlar arasından seçildi.

Atlı polisler, özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmetlerini yerine getirecek. Yaka kamerası kullanarak görev yapan tüm personelin "hizmetlerin şeffaf, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı" sağlaması bekleniyor.

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Bu kapsamda Kızılay Meydanı'nda 2 atlı polis devriye faaliyeti yaptı. Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi süresince kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız sürecek.

 

İlgili Konular: #NATO zirvesi

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