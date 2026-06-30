İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'ne protesto: Gözaltındaki 89 kişi serbest

NATO Parlamenterler Zirvesi 28-29 Haziran'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu zirve, protestolarla karşılandı.
NATO ve iktidar karşıtı sloganlarla Dolmabahçe'ye yürüyen grubun eylemi polis müdahalesiyle karşılaştı. Müdahalede 89 kişi gözaltına alındı.
AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİLER
Gözaltına alınanlar, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyeti'ne götürülmesinin ardından yaklaşık 10 saat avukatlarıyla görüştürülmedi.
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, bu uygulamaya "Avukatların müvekkillerine ulaşmasını engellemek suçtur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yine suç işliyor!" ifadeleriyle tepki gösterdi.
89 kişi savcılığın talimatı üzerine Emniyet ifadelerinin ardından sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.