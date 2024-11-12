Ankara kulisleri hareketlendi: Berat Albayrak hakkında yeni iddia

Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:34

Güncelleme: 12.11.2024 - 17:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ismi şu sıralar gündemden düşmüyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP kulislerindeki kabine değişikliğine ilişkin söylentileri bugünkü köşesine taşıdı.

ABD seçimlerinden sonra en çok konuşulan konunun kabine değişikliği olduğuna değinen Babacan, Berat Albayrak'ın kabineye geri dönüşünün de söylentiler arasında olduğunu ifade etti.

Babacan, Trump'ın damadıyla geçmişte iyi ilişkileri olan Albayrak'ın bunu bir fırsata çevireceğinin de söylentiler arasında olduğunu yazdı.

"YENİ KABİNEYE YENİDEN BAKAN YAPILACAĞI..."

Nuray Babacan'ın "Gerçek sorunlar ve hayaller! Ekonomi, Trump, Damat" başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Parti içerisinde çoğunluk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Albayrak ve ekibinin bugün yaşanan ekonomik krizin sorumlusu olduğunu düşünmeye devam ederken, Erdoğan’la arasını düzelten Berat Albayrak’ın yeni kabineye yeniden bakan yapılacağı iddia edilebiliyor."

"ELİNİ ÖPTÜ, BARIŞTILAR"

"AKP’lilere göre Albayrak ekibi, elini yüksek açıp, kendisinin yeniden ekonominin başına getirileceğini yayarken, 'aslında enerji bakanlığına razı' yorumları yapılıyor. Albayrak’ın uzun süren küslükten sonra geçtiğimiz bahar, oğlunun mezuniyet töreninde Erdoğan’ın elini öperek barıştığı ve o günden beri ilişkisini sıcak tutmaya çalıştığı anlatılıyor.

Bu konuyla ABD seçimleri arasında bağ kuranlar bile var. Bir süreden beri yeniden siyaset sahnesinde yer almak için çabalayan damat Berat Albayrak’ın ekibi burada devreye giriyor. ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın damadıyla geçmişte yakın ilişki içerisinde olan Albayrak’ın yeni süreçte bunu avantaja çevirmeye çalışacağı iddialar arasında."