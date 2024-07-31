Berat Albayrak TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı: Gençlere 'seslendi'
Eski Bakan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gökçetepe Doğa Kampı’nda ortaya çıktı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak uzun süredir görünmüyordu.
Son olarak iktidara yakın gençlik örgütü TÜGVA'nın kampına konuk olarak katılan Albayrak, kapanış programında konuştu.
Kamptaki gençlere seslenen Albayrak, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz" ifadelerini kullandı.
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de Albayrak’ın sözlerinin olduğu bir klip hazırlatarak sosyal medya hesabından paylaştı.
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