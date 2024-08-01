Berat Albayrak vakıf kurdu: Ailesi ve yakınları kurucular arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşi ve kardeşiyle birlikte Turkuvaz Vakfı'nı kurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:56
Berat Albayrak vakıf kurdu: Ailesi ve yakınları kurucular arasında
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu, 500 bin TL malvarlığıyla "Turkuvaz" isimli vakıf kurdu. Vakfın Yönetim Kurulu'nda Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile Kübra Kalyoncu da yer alıyor.

"Turkuvaz Vakfı"nın kuruluşuna ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İstanbul adresli vakfın kurucuları Berat Albayrak, Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu olarak kaydedildi.

ALBAYRAK VE KALYONCU AİLELERİ KURDU

Mal varlığı 500 bin TL olan vakfın amacı “Basın, yayın, medya, iletişim, kültür ve eğitim etkinliklerinde bulunmak ve bu alanların gelişimine destek olmak, eğitici, sosyal, kültürel faaliyetleriyle ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktadır” şeklinde açıklandı.

Vakfın Yönetim Kurulu Berat Albayrak, Esra Albayrak, Serhat Albayrak, Kübra Kalyoncu ve Ömer Faruk Kalyoncu'ndan oluşuyor. 


Berat Albayrak haberleri Turkuvaz Medya haberleri

İlgili Haberler

Berat Albayrak TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı: Gençlere 'seslendi'

Berat Albayrak TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı: Gençlere 'seslendi'
Dikkat çeken ‘küskünler ittifakı’ kulisi: Berat Albayrak geri mi dönüyor?

Dikkat çeken ‘küskünler ittifakı’ kulisi: Berat Albayrak geri mi dönüyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler