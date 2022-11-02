Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
AKP'deki istifalar ve çatlakların ardından Ankara kulislerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’yi artık bir yük olarak görmeye başladığı iddia edildi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle Cumhuriyet'i hedef almış ve tepkilere neden olmuştu.
Ünal, geçen günlerde “Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim” açıklaması yaptı.
İŞTE ANKARA'DA KONUŞULANLAR...
BirGün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, "Mahir Ünal’ın günahı neydi?" başlıklı yazısında Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanı Mustafa Destici'nin "Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığından ayrılmalı" şeklindeki çıkışını köşesine taşıdı.
Erdoğan'ın daha önceki "Başkanlık sisteminde aksayan noktalarda düzenleme yapabiliriz" şeklindeki açıklamasını aktaran Aydın, "Düşünülürse asla yapmaz diyebileceğimiz bir başlık değil. Bakarsınız AKP’yi bırakırım diyebilir" ifadesini kullandı.
"MAHİR ÜNAL GÜMBÜRTÜYE GİTTİ"
Aydın ardından şunları kaydetti:
"Çünkü son dönemde Ankara’da konuşulan bir başka nokta da Erdoğan’ın AKP’yi artık bir yük olarak görmeye başladığıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanan AKP’de ne olduğuna çok bakmayan, çalışmayı liste hazırlamak boyutuna kadar indiren bir Erdoğan portresiyle karşı karşıyayız.
Koalisyonu bakanlar nezdinde kuran Erdoğan, parti içinde her türlü değişikliği yapma konforuna sahip. Bu durumun faydalı olabileceğini düşünürse kimsenin gözünün yaşına da bakmaz.
Mahir Ünal tam bu anda, bir anlamda da gümbürtüye gitti. Söylediği lafla çok ilgisi yok yani."
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Diyanet İşleri Başkanlığı şikâyet etmişti: Savcılıktan 'Celal Şengör' kararı
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı