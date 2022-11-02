İşte Mahir Ünal'ın 'affı'nın perde arkası: 'Erdoğan, MYK’ya cebinde Ünal’ın istifasıyla geldi'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 11:15

“Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepki çeken Mahir Ünal, AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine ise AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin getirildi.

Ünal'ın istifasından MYK üyelerinin haberi olduğunu aktaran gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan'ın cebinde istifa mektubuyla geldiğini yazdı.

Toplantıda Ünal, Erdoğan’ın solunda dördüncü koltuğa oturduğu ve Erdoğan'ın "Mahir Bey'in istifa talebi oldu" dediği aktarıldı.

Ünal'ın 'affı' anında kabul edildi.

O SKANDAL İFADELER...

Zengin’in Ünal'ın yerine getirilmesi akıllara skandallar sözlerini getirdi. Zengin, tepki çeken açıklamaları ve Meclis’teki konuşmalarıyla gündemde yer almıştı.

"BUNU HAYATA GEÇİREN PARTİ AK PARTİ’DİR VE BUNUN DA ÖNCÜSÜ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Zengin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Instagram’dan katıldığı bir canlı yayında, “5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile alakalı bir gündür. Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu hakkın oy verme anlamında kullanılması 2013 yılına kadar olmuştur. Oy verme ile ilgili olarak. Ama 2013 yılında ilk defa 5 tane kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdiler. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Bakar mısınız? Siz 2035’ten bahsettiniz. 35 neresi? 2015 neresi? Siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz? Bunun içerisinde sadece seçme seçilme meselesi değil. Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bunun da öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullanmıştı.

KADINA YÖNELİK 'İDDİALI' SÖZLER

Türkiye'de AKP'den önce kadının adının anılmadığını öne süren AKP'li Özlem Zengin, mecliste yaptığı konuşmada, "Ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz" iddiasında bulunmuştu.

Zengin, daha önce yaptığı açıklamalarda “Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey” demişti. Kadınların çıplak arandıklarını anlatmalarının üzerine ise Zengin, çıplak aramaya maruz kalan kadınların geç şikâyette bulunduğunu öne sürerek, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" ifadelerini kullanmıştı.