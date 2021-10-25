Ankara merkezli 4 ilde 6 IŞİD şüphelisine gözaltı kararı
Ankara merkezli 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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