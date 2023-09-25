Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.09.2023 - 03:00

Sayıştay’ın Ankara’daki üniversitelere ait denetim raporlarında çok sayıda usulsüzlük yer aldı. Raporda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2022 yılı içerisinde aynı gün farklı fiyatlardan işlem yapılan yaklaşık bin çeşit ilaç, tıbbi malzeme ve diğer “sarf malzemesi” tespit edildiği belirtildi. Raporda, ambarda malzeme bulunmasına rağmen farklı fiyatlardan hasta başı malzeme satın alındığına dikkat çekildi.

Cumhuriyet’e konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin “Ankara’da en fazla sorun yaşadıkları hastane olduğunun” altını çizdi. Yalçınkaya, “Sorunların çözülmemesinde bize sundukları gerekçe bütçe yetersizliği. Görüyoruz ki bütçenin yetersizliğinin temel nedeni usulsüzlükler” dedi.

Yalçınkaya, “Sayıştay raporuna göre 1319 tane boş kadro bulunuyor. Yani kadroların yarıya yakını boş. Üniversite gerekçe olarak bütçe yetersizliğini gösteriyor. Arkadaşlarımız yasak olmasına rağmen nöbet ertesi çalışmak zorunda kalıyorlar. Bunun temel nedeni personel yetersizliği” diye konuştu.

(Kubilay Yalçınkaya)



‘KİM ZENGİNLEŞTİ’

Sayıştay’ın raporunda yer alan 2021 yılından devredilen ve 2022 yılı içerisinde satın alınanlarla toplam 17 milyon TL’ye ulaşan malzemelerin, yılı içerisinde tüketilmeden ertesi yıla devredildiği, bazı tüketim malzemelerinin stok kontrolü yapılmadan alındığı tespitine de dikkat çeken Yalçınkaya, “Bu malzeme kimi zenginleştirmek için alınıyor?” diye sordu.

Yalçınkaya, aynı gün farklı fiyatlarla malzeme alınmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı: “Aynı gün içerisinde birden fazla yapılan alımlarda farklı birim fiyatlar uygulanmış. 2 bin 970 TL ve 2 bin 62 TL gibi değişen fiyatlarla sekiz defa malzeme alımı yapılmış. Söz konusu malzemeler, yedi farklı tedarikten satın alınmış. İdareye verilen 85 kalem malzemenin yıl içerisinde beş ve daha fazla farklı fiyatlarla temin edildiği saptanmış.”

Bir malzemede 1000 TL’ye yakın fark olduğunun da altını çizen Yalçınkaya, raporda döner sermayede 4 milyonluk net zarar olduğu bulgusunu da anımsattı.