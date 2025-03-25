Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emniyet'e talimat: 'İmamoğlu posterlerini indirin!'

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin indirilmesi için "talimat" verdi.

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emniyet'e talimat: 'İmamoğlu posterlerini indirin!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 12:26

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden bu yana İstanbul'da başlayan protestolar, Türkiye genelinde artarak devam ediyor.

İBB'ye yönelik 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında kararlar açıklandı.

İMAMOĞLU 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 'Kent uzlaşısı' soruşturmasında ise adli kontrol ile serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

BAŞSAVCILIKTAN FLAŞ "İMAMOĞLU" TALİMATI

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin indirilmesi içim talimat verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanlıklarına gönderilen Başsavcılık yazısını paylaştı.

Özgür Çelik, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız!" ifadelerini kullandı.

İşte Başsavcılığın o talimatı:


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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