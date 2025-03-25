Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu' çağrısı: 'Ahlaksız paylaşımlar karşısında savcıları göreve davet ediyorum"

Yayınlanma: 25.03.2025 - 12:30

Güncelleme: 25.03.2025 - 12:45

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesine protestolar sırasında hakaret edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, ''Cumhurbaşkanı'nın annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum'' ifadesini kullanmıştı.

"NE SİYASETE NE DE İNSANLIĞA SIĞAR"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, İmamoğlu'nun bu açıklamasını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkanımızın haklı talebine kulak verilmeli. Bir insanın annesini, eşini, ailesini hedef almak ne siyasete ne de insanlığa sığar. Başkanımızın ailesine yönelik yapılan ahlaksız paylaşımlar karşısında savcıları göreve davet ediyorum."