Ankara'da 3 firari hükümlü yakalandı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:47

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:00

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT) 3 firarinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'fuhşa teşvik' suçlarından 7 yıldır aranan ve hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.R., 31 Ekim'de Sincan'da yakalandı.

'Kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A., 1 Kasım'da Altındağ'da operasyonla gözaltına alındı. 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan A.K. ise 2 Kasım'da Çankaya ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.