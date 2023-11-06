Ankara'da 3 firari hükümlü yakalandı
Ankara'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararları bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT) 3 firarinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'fuhşa teşvik' suçlarından 7 yıldır aranan ve hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.R., 31 Ekim'de Sincan'da yakalandı.
'Kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A., 1 Kasım'da Altındağ'da operasyonla gözaltına alındı. 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan A.K. ise 2 Kasım'da Çankaya ilçesinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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