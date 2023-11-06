Firari hükümlü haberimizin ardından tutuklandı

İş insanı Oktay Munğan suikastına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet cezası alan firari Vedat Ürün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00
Firari hükümlü haberimizin ardından tutuklandı
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İş insanı Oktay Munğan suikastına ilişkin davadan ağırlaştırılmış müebbet cezası alan firari Vedat Ürün, geçen cuma Sapanca’da uyuşturucu yüklü bir TIR’da polis ekipleri tarafından yakalandı. Ürün’ün firar etmesini sağlayan yargı skandalına ilişkin haberimiz ise kamuoyunda ses getirmişti. Ürün yakalandığı gün SEGBİS vasıtasıyla katıldığı Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı. 

NE OLMUŞTU?

Munğan, 2021 yılında Mardin Nusaybin’de Daltonlar olarak bilinen çetenin üyesi kiralık katiller tarafından silahlı saldırıda öldürülmüştü. Davada, silahlaları ateşleyen iki tetikçi yakalanarak tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken onları organize eden Ürün ise firar etmişti. Ürün iki yıllık firarın ardından teslim oldu. Ancak tutuksuz yargılanma talebiyle serbest bırakıldı. Ürün, serbest bırakıldıktan kısa süre sonra görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.  


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