Ankara'da dolmuş ve özel halk otobüsleri kontak kapattı, EGO ek seferleri servise koydu

10 Mart 2022 Perşembe, 11:20

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün gece yaptığı açıklamada özel halk otobüsleri ile dolmuşların artan akaryakıt fiyatları nedeniyle zarar etmemek için biniş fiyatının 8 TL olmasını istediğini, vatandaşın bunu karşılayamayacak olması nedeniyle özel taşımacıların çalışmama kararı aldığını duyurmuştu. Yavaş ABB'ye bağlı EGO'nun ek seferleri hizmete sunacağını açıklamıştı.

Özel halk otobüsleri kontak kapatırken belediye otobüsleri bu sabah ek seferlere başladı. Kızılay duraklarında ciddi bir yoğunluk yaşanmadı. Bazı özel araç sahipleri, duraklarda bekleyen yurttaşları araçlarına alarak gideceği yere bıraktı.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara’daki özel halk otobüsleri ve dolmuşların bugün başlattığı kontak kapatma eylemi nedeniyle ek sefer düzenlemesine ilişkin internet sitesi üzerinden duyuru yaptı.

Duyuruya göre; hareket noktası Polatlı olmak üzere 06.05, 06.50, 07.20 ve 08.00 olmak üzere dört ek sefer ve hareket noktası Ankara Ümitköy’den Polatlı istikametine 06.45, 08.00 ve 09.00 olmak üzere üç ek sefer konuldu.

EGO’nun duyurusu şöyle:

“Başkentimizde toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsü (ÖHO), Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve dolmuşlar, 10 Mart 2022 Perşembe günü itibarıyla hizmet vermeyeceğinden, EGO Genel Müdürlüğünce ek sefer düzenlemeleri yapılmıştır.

Bu kapsamda hareket noktası POLATLI olmak üzere sırasıyla sabah:

- 06.05, 06.50, 07.20, 08.00 olmak üzere normal seferlere ek 4 sefer daha eklenmiştir.

Hareket noktası ANKARA ÜMİTKÖY’den POLATLI yönüne olmak üzere sırasıyla sabah:

- 06.45, 08.00, 09.00 olmak üzere 3 ek sefer konulmuştur.

Bu seferler EGO otobüslerinin güzergâhında yapılacaktır. Ayrıca otobüs temin ettikçe ilave planlama yapılmaya devam edilecektir.

Ayrıntılı bilgiler, Kuruluşumuz internet sitesi (www.ego.gov.tr) ile sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. “

Şehirde bulunan bölgelere yapılan ilave servis ve araç sayıları ise şöyle:

Birinci bölge: 412 yeni servis ve 41 ilave otobüs

İkinci Bölge: 266 yeni servis ve 27 ilave otobüs

Üçüncü Bölge: 279 yeni servis ve 56 ilave otobüs

Dördüncü Bölge: 174 yeni servis ve 34 ilave otobüs

Beşinci Bölge: 246 yeni servis ve 44 ilave otobüs”



